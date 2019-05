Escolar representará al Perú en Olimpiada de Física en el Caribe

La escolar, María Isabel Gutiérrez Tuesta, alumna becada del colegio Prolog se alista para participar en la IV Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física, en La Habana- Cuba, del 14 al 22 de junio del 2019.

Tras salir clasificada de un concurso de alrededor de mil estudiantes de todo el país, se prepara para dejar por lo alto al Perú, junto a tres estudiantes más. Ella es la única mujer del equipo en participar de esta justa internacional.

“Ha sido toda una experiencia maravillosa participar en esta selección para estar en las olimpiadas. No esperaba clasificar, pero me siento muy orgullosa y feliz por representar a mi país, y agradezco a mi familia y especialmente a mi colegio que me apoyaron desde siempre”, expresó María Isabel.

La joven que vive en Villa María del Triunfo, junto a sus padres, es aficionada a la astronomía y sueña con llegar algún día a trabajar en la NASA. Desde muy pequeña destacó en el estudio y, gracias a su empeño y perseverancia, ya es considerada como un referente estudiantil, indicaron voceros de su plantel.

Los orgullosos padres de María Isabel, Ramón Gutiérrez y Julia Tuesta, se sienten gratamente sorprendidos por las habilidades y capacidades alcanzadas por su menor hija, así como agradecidos con el colegio que les brindó la beca integral estudiantil, debido a los escasos recursos económicos que vienen enfrentando.

Cabe indicar, que la delegación peruana, estará conformada por cuatro estudiantes de secundaria, como John Moisés Arquiñigo Mendoza, alumno de la misma institución educativa de María Isabel y otros dos estudiantes más.

(Textos y fotos enviados por J.C. mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).