Cercado de Lima: veredas en mal estado podrían ocasionar accidentes

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana –quien ha preferida mantener su nombre bajo reserva- reportó que en el Cercado de Lima se ha presentado una situación que viene incomodando a los peatones de la zona.

El hecho ha sido registrado en el Jirón Camaná, cerca al cruce con la av. Emancipación, en donde según las declaraciones de la denunciante, las aceras se encuentran en muy mal estado.

“Esta no es la primera vez que los bloques de esta calle están mal puestos o simplemente arrimados a un costado. Lo peor de todo es que no se sabe si es culpa de la municipalidad o de las mismas personas. Pero es el colmo, uno se podría tropezar ya que no hay una malla de seguridad para advertir al peatón”, escribió la denunciante a la sección de Reportero Ciudadano.

Tal como se observa en la fotografía, los bloques de la vereda han sido retirados y en su lugar ha quedado gran cantidad de tierra. Ante ello, los ciudadanos piden su inmediata reparación, ya que consideran que esta situación se ha convertido en un problema constante en las calles del Cercado de Lima.

