YoDenuncio: temor por semáforos inoperativos que podrían generar accidentes

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano denunció una situación que ha preocupado a los vecinos del Cercado de Lima.

Según las declaraciones brindadas por el denunciante, la noche de ayer, sábado 11 de mayo, a las 11 p.m. aproximadamente los semáforos del cruce de la Av. Universitaria con Colonial, ubicados en el distrito mencionado, se encontraban inoperativos.

“Son las 11.00 p.m. en el cruce de Av. Colonial y Universitaria, se aprecia semáforos sin luz poniendo en peligro la vida de los peatones. Esto lleva semanas. ¿Qué hace el alcalde?”, escribió el ciudadano a nuestra plataforma de denuncia.

Tal como se observa en la imagen, los semáforos no tienen ninguna luz encendida, es decir, no están funcionando. Este hecho es considerado peligroso para conductores y para peatones, ya que la inoperancia de la señal permite que no exista ningún control para ninguno de los dos y que puedan ocurrir accidentes de tránsito.

En este sentido, piden la inmediata reparación de esta señal de tránsito que ayuda a regular a los conductores imprudentes que manejas a velocidad y los transeúntes. Además, exigen que las autoridades tengan un mejor control de las vías de tránsito y que en caso se presentes este tipo de situación, envíen a los efectivos pertinentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).