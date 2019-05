Adolescente ajedrecista realizará pollada para poder viajar a campeonato mundial

A sus 17 años de edad, Luis Arévalo, volverá a representar al Perú en el Campeonato Mundial Amateur 2019, categoría Sub-2000 Absoluto, a realizarse en la ciudad de Manzanillo, en México, del 30 de junio al 06 de julio del 2019.

Para lograr representar a nuestro país en, el ajedrecista oficial junto a su padre Luis Arévalo Barboza, vienen tocando las puertas de las autoridades peruanas, instituciones y población en general; a fin de costear los gastos del viaje, acreditaciones y pago a la FIDE.

Luis Alexander, nació en Jaén (Cajamarca) y reside en la ciudad de Lima. Como se recuerda, en el 2018 fue Sub Campeonato Mundial, en el país de Italia.

El adolescente ajedrecista - solo en el presente año - también ha clasificado al Panamericano de la Juventud en Ecuador y se ha convertido en Campeón Nacional Escolar Minedu, durante el campeonato de la UGEL Nº04.

Por ello, su familia y él vienen programando una pollada pro fondos a realizarse el 15 de junio.

“Toco la puerta por segunda vez y pido que me vuelvan a dar la mano con mi segunda pollada para completar mi bolsa de viaje.También estoy afrontando torneos locales, que me generan gasto, pero feliz por los resultados obtenidos. Representar a mi país es un alto honor, que no tiene precio”, indicó.

Asimismo, cualquier ayuda voluntaria puede realizarse a la cuenta bancaria del banco Interbank Nº: 242-313096246-2.

