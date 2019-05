Ciudadanos reportan gran congestión vehicular en vía de Línea Amarilla

Por intermedio del WhatsApp de La República, el ciudadano Joel de La Cruz reportó la aglomeración de vehículos que se presentó en la vía conocía como Línea Amarilla en el Cercado de Lima.

A pesar de que la congestión vehicular es un hecho que se registra a diario en las calles de la ciudad de Lima, el usuario manifestó su indignación al verse sumamente perjudicado porque las vías de transporte no funcionan de manera correcta.

“Una hora en la Línea Amarilla más conocida como el ‘túnel’, es con dirección de puente nuevo hacia el Callao. Tenía que ser una vía rápida y está más congestionada que nunca. Vamos una hora y no pasamos el peaje. Además, no hay vías alternas, cualquier cosa que puede pasar aquí no hay prevención”, escribió el ciudadano a nuestra plataforma de denuncia.

Los vehículos permanecen en un mismo lugar por varios minutos, inmóviles, sin poder tomar una vía alterna para poder salir del lugar, tal como se muestra en las imágenes.

Los usuarios han manifestado que este tipo de situaciones los perjudica en diferentes ámbitos de su vida, dado que muchas veces tienen que llegar tarde a sus centros de estudios y labores. Además, afirman que la congestión vehicular trae consigo el problema de inseguridad ciudadana, dado que los ladrones aprovechan el estancamiento para poder asaltar a los pasajeros.

(Textos y fotos enviados por Joel de La Cruz mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).