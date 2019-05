Ciudadanos arriesgan sus vidas al abordar vehículos en plena vía pública [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano reportó que en el distrito de Surco viene ocurriendo una situación que alarma a los vecinos de la zona, por el riesgo que corren los peatones.

Según las declaraciones del denunciante, decenas de personas exponen su vida para poder a los vehículos de servicio público en la cuadra 28 de la Av. Santiago de Surco, ex Tomás Marzano, en el distrito antes mencionado.

Tal como se observa en las imágenes, los pasajeros se encuentran en la berma central de la avenida, a la espera de un vehículo que los pueda llevar a sus destinos, sin embargo, ese lugar no es un paradero autorizado. Cuando avistan los carros, los ciudadanos corren a su alcance para poder ganar un espacio, a pesar de caminar por el medio de la pista.

“A una cuadra del Óvalo Higuera, los buses se disputan el pasajero, tocando fuertes bocinas creando contaminación sonora, a pesar de que a 50 metros existe un paradero con la nueva semaforización digital que no lo usan. Solo aparece un policía motorizado por las mañanas para agilizar el tránsito para que pase algún parlamentario, acaso ellos tienen más derechos que los ciudadanos, ante la ley todos debemos tener los mismos derechos. Después que pasa el parlamentario se retira la policía motorizada”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

Asimismo, el denunciante considera que las autoridades no solo deberían convertir en mejoras materiales, sino que deben brindar una campaña de educación vial.

“Son empresas formales que no usan el paradero, ¿para qué se ha invertido en semaforización inteligente, si no va acompañado de una campaña de educación al peatón y conductor? Son 20 distritos, que tendrán esta nueva implementación, pero no se nota el cambio. Todo sigue igual, además, no hay presencia de policías de tránsito en los puntos críticos”, finalizó.

