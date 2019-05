SMP: buscan a mascota extraviada desde hace 5 días

Por intermedio del WhatsApp de La República, los dueños de 'Augusto' reportaron su desaparición desde el pasado sábado 27 de abril, en Gerardo Unger 107, ubicado en la urbanización Ingeniería, cerca a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

El hecho que ocurrió hace cinco días ha generado la preocupación y el temor de su dueña, debido a que desconocen cualquier información de su paradero. Es por ello, que ha emprendido una campaña de búsqueda para encontrarlo. Según la información de la denunciante, la última vez que se le vio fue en el puente de la UNI.

Tal como se muestra en la fotografía que se 'Augusto', es un can de raza mestiza de color crema, no tiene manchas, mide 50 centímetros aproximadamente, es manso y cariñoso. El día que desapareció no llevaba puesto ni ropa, ni collar. Él tiene una pequeña herida en la oreja derecha casi por la punta.

Ante lo ocurrido con la mascota de apenas dos años de edad, su dueña se encuentran sumamente consternada y espera que los ciudadanos pueden brindarle su apoyo para poder encontrarla. En caso de hacerlo comunicarse mediante los siguientes teléfonos: 974627279 o al 999498235.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).