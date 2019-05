Hueco en vereda es un peligro para el vecindario [FOTOS]

Vecinos de la zona informaron a la sección Reportero ciudadano de La República, mediante el número de WhatsApp 941 000 000 que, pese a los reportes a las autoridades correspondientes del distrito, “hasta ahora nadie se ha acercado a comprobar el estado de la vereda”, informó un contribuyente.

Como quiera que la vereda es de baldosas prensadas, el terreno ha comenzado a ceder por lo que los adoquines han perdido firmeza. “Hay un gran orificio frente a una de las viviendas, el caso es que día a día la profundidad aumenta por lo que no se sabe qué pueda ocurrir”, reportó la propietaria de la vivienda que está muy cerca al hoyo en donde ha comenzado a colapsar la acera.

“Esta cuadra, por su infraestructura, debe tener un mantenimiento adecuado, ya que las veredas y la pista son de adoquines. Deberían de estar en constante supervisión por los técnicos del distrito, pero eso no ocurre así”, comentó uno de los vecinos de la cuadra 12 del jirón Libertad, en el distrito de Magdalena del Mar.

Los residentes también informaron que, desde hace varios meses no se le hace el respectivo mantenimiento a esta cuadra del jirón Libertad conocida como el boulevard. “Los faroles y los jardines están completamente descuidados, las señales de tránsito están despintadas y los parantes de acero oxidados. Como todos los habitantes del distrito, nosotros contribuimos, como se debe, para tener un ornato adecuado, pero no sabemos qué espera la municipalidad para cumplir con nosotros. El alcalde, desde que asumió el cargo nunca se ha aparecido por aquí. ¡Ni lo conocemos!”, comentó indignada una vecina.

Exigen seguridad ciudadana

En otro momento de su denuncia los moradores explicaron que hace falta un sereno en la cuadra y en los alrededores. “Si bien es cierto que acuden cuando uno les llama, la cuestión es que ahora no hay rondas, ni en el día, ni en la noche. No hay serenos por aquí ni en los alrededores. ¿Qué está pasando con esta gestión municipal? ¿Por qué no nos atienden?”, comentó la señora Adita, vecina del distrito de Magdalena del Mar.

Esta sección periodística espera la versión de las autoridades del distrito.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).