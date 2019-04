Maltrato animal: mascota muere en bodega de bus interprovincial

Por intermedio del WhatsApp de La República, Jorge Arista denunció a la empresa de transportes Excluciva – propiedad de la empresa Civa – por la muerte de su mascota.

De acuerdo a lo que denunció el dueño del can, la empresa no cuenta con ambientes adecuados para trasladar a las mascotas dentro de los buses, pese a ofrecer este servicio. Según el testimonio de la denunciante, dos de sus animales viajaron, sin embargo solo una de ellas falleció, víctima de ahogo.

“Esta empresa que promociona el traslado de mascotas en un lugar acondicionado para ellos ‘supuestamente’ resultó ser una gran mentira y trasladaban a las mascotas en la bodega junto con el equipaje de los pasajeros”, se lee en la publicación realizada en la página Asociación Protectores de Animales.

La muerte del perro de raza Bulldog Francés habría ocurrido ayer, lunes 29 de abril alrededor de la 1 de la tarde, cuando llegaron a Piura y lo encontraron sin vida.

Tras ello, los dueños trasladaron a su mascota a la veterinaria más cercana, con la intención de de intentar salvarla, pero dicha acción fue en vano. De acuerdo a la información brindada por Fabiola Ferro para La República, los propietarios de los canes fueron a presentar la denuncia por maltrato animal.

“No es justo que por el simple hecho de ganar un poco de dinero no se tenga en cuenta que estos animales necesitan tener un lugar especial y no ir en bodegas. Son seres vivos y no paquetes. En este momento los dueños se encuentran realizando la denuncia de acuerdo a ley con la certificación del médico veterinario”, se puede leer en la publicación.

Por su parte La República se intentó comunicar, con la empresa correspondiente ni bien se supo el caso, sin embargo, no contestaron. Hoy, también se intentó comunicarse con los responsables, sin embargo no hubo respuesta. Se espera que la empresa se pronuncie.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).