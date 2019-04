Chiclayo: calles inundadas por falta de mantenimiento de acequia

Las calles de la urbanización Miraflores, en Chiclayo, amanecieron inundadas, por lo que decenas de vecinos se manifestaron molestos ante la situación que se ha repetido en más de una oportunidad.

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano manifestó que, en la ciudad antes mencionada, específicamente, en la calle Cuzco, un gran aniego había perjudicado a los residentes de la zona, quienes tuvieron que esquivar el agua para poder salir de sus viviendas.

“El agua que ha rebasado es de la acequia de la asociación de regantes quienes no dan mantenimiento y a partir de las 2 a. m. se ha desbordado. Hasta estas horas no han hecho nada para resolver el problema inundando toda la urb. Miraflores, en Chiclayo”, manifestó un usuario a nuestra plataforma de denuncia.

Además, los ciudadanos afirmaron que no es la primera vez que se registra un hecho así en la ciudad y que ello viene perjudicando el ornato. Asimismo, culpan a las autoridades de tomar las medidas pertinentes en contra de los responsables.

“Vienen perjudicando pistas y veredas, incluso el agua ha ingresado a algunos hogares. Esta no es la primera vez, ya ha sucedido antes y se hizo la denuncia, pero no pasa nada. Las aguas son de la acequia responsabilidad de la junta de regantes, quienes parecen tener corona en la Fiscalía, que pese a tener denuncias contra ellos, no hacen nada”, finalizó el ciudadano.

