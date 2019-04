Magdalena: auto estacionado en vereda pone en riesgo vida de ancianos

Indignante. Así calificó un ciudadano el accionar de un conductor en el distrito de Magdalena del Mar que, fruto de su imprudencia, expuso a las peatones a que se vean inmersos en un accidente de tránsito.

Para el denunciante, que un chofer deje su vehículo parqueado ocupando la totalidad la vía peatonal es una irresponsabilidad, una grave infracción y denota la falta de empatía del sujeto implicado.

“En la cuadra 11 de Tacna, en Magdalena del Mar, dos ancianos tienen que ir por la pista porque un carro particular se estacionó en la vereda, esto lo acabo de ver, he llamado a la Municipalidad y me dicen que no hay personal de fiscalización a partir de las 9pm”, escribió el ciudadano a nuestra plataforma de denuncia.

E usuario espera que este tipo de acciones sea sancionado, ya que lleva a los peatones a exponer sus vidas al transitar por las veredas. Además, según el Reglamento Nacional de Tránsito – Código de tránsito (RNT) un vehículo no puede ser estacionado en las aceras, dado que estas son exclusivas para peatones y el cumplir la ley puede generar un multa para le auto y para el conductor.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).