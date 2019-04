Estudiantes protestan por alza del precio de matrículas en su centro de estudios [FOTOS]

Con carteles en mano, decenas de estudiantes se encuentran desde las 7:00 p.m. en un plantón que ha sido organizado como protesta al alza del precio de matrículas en el Instituto Tecnológico Público Cueto Fernandini.

En la Av. El Parral, a altura del km. 9 de la Av. Túpac Amaru en el distrito de Comas, los alumnos han decidido plantarse en el lugar hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades de la institución.

“En estos momentos los estudiantes vienen protestando por el alza de matrícula. No al abuso arbitrario, no al alza de matrícula. Los estudiantes, organizados, de los tres turnos del Instituto acordaron para hoy realizar un plantón a las 7 p.m. para exigirle al director actual no subir las matrículas porque es un atentado al derecho de gratuidad de ser de una institución pública”, escribió uno de los estudiantes que se encuentra en el lugar a la sección de Reportero Ciudadano.

En las imágenes se puede observar que los jóvenes se han concentrado frente a la institución, con carteles en mano para poder pedir diversas mejoras respecta a la educación e infraestructura de la casa de estudios.

“Los estudiantes exigimos la modernización de las instalaciones y la actualización de equipos y laboratorios”, finalizó el ciudadano.

