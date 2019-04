Ciudadanos convocan a plantón en respaldo a Jueces y Fiscales de caso Lava Jato

Un grupo de ciudadanos ha convocado a un plantón para respaldar y defender la labor que vienen desarrollando los fiscales, José Domingo Pérez y el grupo especial Anticorrupción del caso Lava Jato a cargo del fiscal Rafael Vela.

El coordinador del evento, Victor Huarancca del Frente Callao Dignidad, dijo que esta nueva jornada de protesta, que participarán otros colectivos como 'No a Keiko' y la 'Red de Luchas Sociales', busca hacer eco sobre la importante labor que vienen desplegando los magistrados a cargo de investigar los pagos indebidos a cargo de Odebrecht, donde están involucrados ex presidentes, ex ministros, ex alcaldes y ex funcionarios de varios gobiernos.

"Haremos sentir nuestra voz de protesta contra la impunidad y corrupción, con la marcha de la bandera más grande, para darle el respaldo al grupo de fiscales, que se encuentran en Brasil, para el interrogatorio al exejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata y confirmar, quienes recibieron coimas y financiamientos de campañas", indicó Huarancca.

El evento se realizará este jueves 25 de abril a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).