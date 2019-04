Acusan a conductor de atropellar a mascota y no auxiliarlo

Mediante las redes sociales, la usuaria Milagros Granados denunció como es que un conductor de un bus de transporte público atropelló a un perro callejero y lo dejó tirado en plena vía de la calle Colina, en el distrito de Bellavista, en el Callao.

El chofer – aún no identificado – pertenecería a la empresa de transportes ‘Linea 50’, la cual recorre el Callao hacia el Centro de Lima.

El accidente de tránsito que ocurrió hoy, martes 23 de abril frente al hospital Carrión provocó la muerte instantánea del cachorro, así como la indignación de decenas de peatones, quienes se encontraba en la escena del terrible suceso.

Según narra la denunciante, pese a que tuvo tiempo de frenar o tomar precauciones, debido a que la zona es concurrida por varios perros callejeros, el chofer del bus de transporte público arrolló al can, y no lo auxilió.

“Vengo de dejar a mi hija del colegio y el carro donde me subí, atropelló y mato a un perrito, el señor no freno y no pasó encima, yo le llame la atención, le dije como era posible que no frenara, viendo que habían varios perros, usted lo atropelló y tiene que auxiliarlo, como no quiso, yo me baje y corrí a verlo, pero ya era muy tarde, el carro lo aplastó por completo”, se puede leer en la publicación de Facebook.

La ciudadana cuestionó como los choferes de transporte público van en excesiva velocidad, pese a que en la zona hay perros callejeros, colegios y hasta hospitales cerca.

“Hay una pampa muy grande donde es usado como cocheras, donde hay muchos perritos en situación de abandono, además que los carros aumentan su velocidad, sabiendo qué hay colegios y hospitales cerca”, comentó.

Por su parte las imágenes difundidas por la denunciante, no fueron adjuntadas en esta noticia debido a su fuerte contenido. Asimismo, cientos de usuarios pidieron que el conductor sea identificado y sancionado.

