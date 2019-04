Pistas lucen deterioradas y con huecos en el centro de Trujillo

Mediante redes sociales, un ciudadano denunció como es que las pistas en mal estado perjudican a diario el tránsito vehicular, en el centro histórico de Trujillo.

El hecho ocurre en la cuadra 6 de la avenida Bolognesi con la avenida Bolívar y fue reportado mediante la página de Facebook ‘Trujillo Limpio’.

Tal como se muestra en el vídeo publicado, en medio de la pista hay un hueco de gran tamaño, así como desniveles en los alrededores. Asimismo, se puede visualizar como es que la vía no cuenta con señales de cruce peatonal, tal y como debería tener.

En el material audiovisual también se puede escuchar como el denunciante critica como un lugar para turistas, se encuentre en condiciones paupérrimas.

“Lo que más me sorprende son los huecos en la ciudad, por los que deben pasar todos los taxistas. Además no existen líneas peatonales. ¿Señores de la municipalidades? No es posible que un centro histórico este de ese modo”, comentó el usuario mediante la red social de Facebook.

Asimismo, en la denuncia compartida por varios usuarios en la redes sociales se indica que las vías se encuentran en mal estado desde hace meses.

“Pistas rotas por mucho tiempo en el centro histórico de la ciudad. Ya pasó lo del huaico, los 100 días y seguimos en lo mismo”, se puede leer.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades con la finalidad de que reparen las pistas.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).