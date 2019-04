Maltrato animal: perros que vivían en albergue fueron envenenados

Maltrato Animal. Mediante redes sociales, el refugio ‘Espíritu Animal’ denunció como es que tres de sus mascotas fueron envenenadas por sujetos externos al albergue de animales.

De acuerdo a la información brindada en la cuenta de Facebook del hogar para mascotas rescatadas, tres de los refugiados fueron envenenados, entre ellos, una cachorra que recientemente había dado a luz. El hecho habría ocurrido hoy, martes 16 de abril en la ciudad de Trujillo.

“Hoy fueron encontrados tres de nuestros refugiados envenenados, entre ellos, una perrita con crías que recién ingresó al albergue. Los bebés lloran queriendo a su mamá pero ella está muerta”, se puede leer en la publicación de Facebook.

Los rescatistas sospechan de los vecinos, debido a que – según la denuncia – siempre se mostraron incómodos con la presencia de las mascotas.

“La maldad humana no tiene límites. Sospechamos de los vecinos debido a que no están contentos con la presencia del albergue. Se comprende la incomodidad pero no como para llegar a hacer tremenda atrocidad”, indicaron en Facebook.

Ellos además solicitan apoyo para reubicar la casa hogar para mascotas.

“Necesitamos mudarnos nuevamente, pese a que hicimos muchos gastos en este nuevo local tenemos toda esta amenaza y tenemos mucho miedo por nuestros otros rescatados. Necesitamos que nos ayuden por favor a encontrar algún terreno o casa donde podamos trasladar el albergue”, se lee en la publicación de Facebook.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).