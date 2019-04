Vehículo intenta ingresar a plaza 28 de Julio para cruzar avenida

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana denunció como es que un conductor intentó utilizar la plaza de la avenida 28 de Julio, en el Cercado de Lima, cruzar hacia el otro extremo y así evitar dar la vuelta.

Ante la mirada atónita de decenas de peatones, el chofer de un automóvil quiso ingresar por medio de la plaza central de la concurrida avenida.

El conductor del vehículo blanco identificado con la placa de rodaje D4L-211 fue detenido por transeúnte, quien le dijo “Por aquí no”. De acuerdo al testimonio, el conductor de disculpó e indicó que todo se habría tratado de una confusión.

Finalmente, el conductor dio la vuelta completa para llegar al otro extremo de la vía.

Dicha acción fue considerada una imprudencia, ya que al seguir avanzando podría haber ocasionado algún accidente, así como daños al suelo de la plaza limeña.

“El chofer ingresó hasta casi la mitad de la plaza, sinceramente no creo que haya sido una confusión porque es claro que por allí no entran vehículos. Si no hubiera estado el joven que lo paró, entonces hubiera dado la vuelta por allí”, indicó la ciudadana, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

