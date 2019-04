Critican uso de asientos reservados en buses de transporte público

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana denunció el uso indebido de los asientos reservados que existen en los buses de transporte público.

El hecho fue reportado con una fotografía que muestra a dos sujetos – sin aparente discapacidad – sentados en los asientos reservados de color rojo, dentro de un bus de transporte público.

Para la ciudadana, este tipo de acciones va en contra de la ley de la Persona con Discapacidad, N° 29973, y la ley de Atención Preferente, N° 28683, que establecen la atención preferencial que se debe dar en lugares de servicio público a personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con niños pequeños en brazos, y a adultos mayores (de 60 o más años de edad).

“No se respetan los asientos reservados, no son ocupados por las personas preferenciales, como ancianos o discapacitados, sino por cualesquiera que suba. No respetan cuando se les solicita el asiento, se hacen los dormidos o hablan por el celular y los chóferes no dicen nada”, indicó el denunciante mediante nuestro portal de denuncias.

Ante este caso, que considera como una falta de respeto a las leyes establecidas, la ciudadana solicita que las entidades correspondientes inicien campañas de información para sensibilizar a la población sobre el respeto a los asientos reservados.

Asimismo, pide a los pasajeros en general, ceder el asiento cuando este sea solicitado.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).