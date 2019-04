Extranjera acusa a trabajador de Sutran de tomarle fotos obscenas [VIDEO]

En redes sociales se ha viralizado un video en el que tres mujeres le reclaman a un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) por tomarle fotos a una ciudadana venezolana mientras ella esperaba un bus de transporte público.

Según las declaraciones de la extranjera –que se identificó como Hendriver Roa Aguero– el hecho ocurrió en el puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando ellae esperaba un vehículo de servicio público que la lleve a Lurín.

“Tú fuiste y acá hay testigos de que tú fuiste. Pide disculpas, porque no puedes apañar a tu compañero. Das vergüenza como hombre. Los encargados de la Sutran se encargan de tomar fotos a la señorita”, se le escucha decir a Katherin Zúñiga, una ciudadana venezolana que graba el video.

Las mujeres que estuvieron presenten en el lugar manifestaron que fueron dos trabajadores de la Sutran, los que le tomaron a la foto a la joven. Sin embargo, en el video, solo uno es el que se identifica y manifiesta llamarse Jhonatan Manrique. Después de ello, las testigos afirman que éste estaría apañando el acto de su compañero, a quien le habría permitido escapar del lugar.

“Si fuera tu hija, ¿qué dirías? Yo estaba esperando un carro para ir a Lurín y entonces, viene un tipo como este, que estaba parado ahí y me toma una foto por la espalda. Yo vi como que sale un flash y cuando me volteo, se encontraba el chico parado ahí. Pero no era el del video, sino que era un blanquito con un chaleco igual. Cuando le pido que me enseñe el celular porque me ha tomado, me dice que estaba hablando por teléfono. Y en ese momento, Manrique se metió en el medio y lo ayudó a escapar”, manifestó Roa en el material audiovisual.

Muchos ciudadanos, en las redes sociales, mostraron su indignación mediante mensajes de texto. Dicen que la actitud de estos empleados de Sutran “pone en entredicho a los trabajadores del servicio público, a quienes normalmente se les solicita ayuda”. Por ello, piden que se sancione con mayor rigor este tipo de hechos.

Sutran responde

A raíz de la denuncia realizada, una redactora de la sección de Reportero Ciudadano se comunicó con miembros de la institución quienes comunicaron que se abrirá un proceso de investigación en contra de la persona implicada.

"Se le está abriendo un proceso administrativo sancionador (PAS) y de resultar responsable, se tomarán las medidas legales que correspondan", indicó el jefe de prensa de la institución.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).