Busca hogar para mascota abandonada en San Borja

“Corría detrás de un auto cuando lo encontré”, así describió su dueña temporal el hallazgo de un perro Labrador aparentemente abandonado por sus dueños por las calles de San Borja.

Mediante su cuenta de Facebook, Nevenka Gutiérrez ha iniciado una campaña para encontrarle un hogar a un perro que merodeaba, desde hace varias semanas, el cruce de las avenidas Aviación con Artes, en San Borja.

“Me encontré a esta belleza en San Borja, estaba corriendo tras un carro. Parece de casa porque esta bien cuidado”, se puede leer en la publicación realizada por la dueña temporal de la mascota.

Según el testimonio, el perro llevaba varias semanas por la zona, corriendo detrás de los autos, por lo que lo ha recogido y lo mantiene en su vivienda hasta encontrarle un hogar o, en caso de que se haya perdido, a sus dueños,

“Me dijeron que tiene tiempo abandonado por San Borja, por ahora lo tengo yo pero no me lo puedo quedar y ya no se que hacer. Si saben de alguien de se le haya perdido o lo pueda tener me avisan”, comentó su cuidadora temporal mediante Facebook.

El can es de raza Labrador Retreiver de color crema, de tamaño mediano y es descrito como cariñoso y súper alegre. En caso de poder ayudar comunicarse con Nevenka mediante Facebook.

