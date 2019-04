Ambulantes invaden nuevamente las calles de Gamarra [VIDEO]

El emporio comercial de Gamarra ha pasado por diferentes cambios en los últimos meses, la limpieza de las calles y la erradicación de los ambulantes han sido las principales obras realizadas por el alcalde del distrito, George Forsyth. Sin embargo, un ciudadano habría grabado a más de una decena de comerciantes ofreciendo productos en las calles.

Según las declaraciones brindadas por un denunciante anónimo, las vías de Gamarra se estarían poblando de ambulantes nuevamente y ello mantiene preocupados a los miles de visitantes que ahora realizan sus compras con tranquilidad.

“Están volviendo nuevamente los ambulantes a Gamarra. El alcalde se está descuidando. Sería bueno que informen para que no abandonen nuevamente las autoridades. Esto no es todo el día, pero si hay a veces en las tardes. Nosotros no quisiéramos que se metan los comerciantes. Queremos que sigan con los trabajos ”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

En las imágenes enviadas a la sección de Reportero Ciudadano se puede ver que, si bien se puede caminar con normalidad, dado que no hay puestos de mercaderías en las vías, hay algunas personas en los bordes de las veredas con ganchos en mano ofreciendo sus productos.

Los ciudadanos piden que las autoridades mantengan controlado el comercio informal de la zona, dado que se ha avanzado bastante como para que se regrese a la invasión de ambulantes y por ende al desorden del lugar.

Municipalidad responde

Ante la denuncia presentada en la sección de Reportero Ciudadano, una redactora se comunicó con el área de prensa de la Municipalidad de La Victoria a lo que respondieron que están realizando constantes incautaciones en el emporio comercial.

"Los operativos relámpagos inopinados contra el comercio ambulatorio informal en el Damero de Gamarra son permanentes y de frente se procede a la incautación. Todos los comerciantes informales están avisados".

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).