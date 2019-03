Cercado de Lima: semáforos malogrados generan congestión vehicular

Por intermedio del WhatsApp de La República, la ciudadana Wynnona Torrico reportó que en el Jr. Camaná del Cercado de Lima, algunos semáforos se encontraban sin funcionar, por lo que se habría originado una gran congestión vehicular.

Según las declaraciones de la denunciante, los semáforos ubicados en el jirón mencionado han generado gran malestar en los ciudadanos, quienes se han visto afectado por la situación y por el accionar imprudente de los conductores que no respetan las normas de tránsito.

“Los semáforos ubicados en el cruce de la avenida Emancipación con Camaná están sin funcionamientos desde hace unas horas. Debido a ello personal municipal se encuentra controlando el tránsito en la zona. Es peligroso que estos semáforos no funcionen ya que algunos peatones no pueden cruzar la calle porque los vehículos pasan a toda velocidad. Inclusive algunos no respetan las indicaciones" indicó Torrico al portal de denuncias de La República.

La denunciante además solicita que los semáforos sean reparados lo antes posible. "Espero que puedan repararse las fallas técnicas de los semáforos", finalizó.

Asimismo, otra ciudadana afirmó que la congestión vehicular producida por la falla en los semáforos no solo afecta a los peatones por la imprudencia de conductores, sino que también a los pasajeros, quienes tienen que esperar por varios minutos para poder llegar a sus destinos.

“Esto solo genera mayor caos vehicular. El transporte en Lima es terrible, cada vez más problemas. Es una pena”, puntualizó la ciudadana identificada como Mariale Velarde.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).