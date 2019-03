Puente Piedra: chofer traslada láminas de madera en techo de vehículo

Por intermedio del WhatsApp de La República, el ciudadano José Masías denunció como es que un chofer atenta contra la seguridad de vientos de pasajeros que transitan por la carretera de laPanamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Tal como se muestra en la fotografía enviada muestra como un automóvil identificado con la placa de rodaje C7P-105 traslada láminas de madera en el techo su vehículo en plena vía de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Para el ciudadano, la actividad de traslado representa una terrible infracción a las normas de tránsito.

“Llevar lámina de madera en el techo de un taxi sin parrilla, en plena panamericana Norte a alta velocidad es bien peligroso. Estando en una carretera principal la velocidad es demasiada como para que se apoye en el techo del vehículo”, comentó José Masías.

De acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) trasladar carga no se encuentra totalmente prohibida, siempre y cuando no sobrepase las dimensiones del vehículo. Asimismo, esta carga debe estar correctamente atada, además de no comprometer la visibilidad del conductor y no atentar con la seguridad del vehículo o de otros conductores.

