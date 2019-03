San Miguel: medidor de energía eléctrica impide tránsito peatonal

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano denunció como es que un medidor de energía eléctrica invade más de la mitad de la vereda ubicada en el distrito de San Miguel e impide el tránsito de personas. El suceso ocurre en la avenida Mariscal Cáceres, ubicada en la cuadra 5 de la avenida La Paz, en el distrito ya mencionado.

Tal como se muestra en la fotografía enviada por el denunciante, quien prefirió mantener su nombre en reserva, el medidor de energía se encuentra en medio de dos poste de gran tamaño que ocupa más de la mitad de la vereda.

Para el ciudadano, esta estructura atenta contra la seguridad de los ciudadanos, puesto que si una persona en sillas de ruedas quiere transitar por la zona, no podrá hacerlo por el poco espacio.

“La municipalidad no hace nada. No permite el libre paso y encima si eres una persona en silla de ruedas no puedes pasar”, comentó el denunciante.

Ante ello, el ciudadano hizo un llamado a las autoridades de la empresa responsable de energía para exigir la reubicación del medidor de energía. Piden además supervisar que este tipo de estructuras no existan más en el distrito.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).