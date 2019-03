Ucayali: Municipalidad Provincial tala un árbol y desata polémica entre los vecinos.

En la mañana del martes 27, la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo decidió talar un árbol en el Jr Tacna. Los trabajadores del mencionado municipio con motosierra en mano cortaron el frondoso árbol, dejándolo en pedazos.

Como se aprecia en imágenes el árbol de aproximadamente 5 metros era de la planta frutal mango. Ante estas fotografías los ciudadanos indignados empezaron a cuestionar, manifestando que no existe justificación alguna para tumbar un árbol. Otros tuvieron fuertes calificativos hacia el alcalde de esa comuna.

Al ver la notoria molestia de los vecinos, el Municipio de Coronel Portillo saco un comunicado a través de su oficina de imagen, indicando que el árbol fue talado por prevención, ya que era un peligro latente para la ciudadanía.

“El fin supremo de la constitución política es la familia y por ende tenemos que proteger, la vida, el cuerpo y la salud de las personas. Por esta razón, personal técnico de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a través de la Subgerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental, determinó en realizar el talado de este árbol, que contaba con una muerte regresiva y era un peligro para los niños, jóvenes y adultos que transitaban por este lugar. Cabe señalar que este árbol de mango ya no contaba con hojas, ni frutos, más bien presentaba excoriaciones en la parte interna del tallo y podredumbre del tronco y ramas, producto de una enfermedad conocido como Antracnosis, que es característico en esta zona. Es nuestra prioridad prevenir cualquier tipo de incidentes y proteger a las personas, no cortamos los árboles por cortar, al contrario queremos que Pucallpa sea una ciudad más verde, con más árboles, y estamos trabajando en ello”, se logra leer en la publicación de la Muncipalidad.

Ante ello el anuncio, los usuarios comentaron en las redes sociales sobre el hecho y manifestaron su malestar.

“Cuando usted menciona una muerte regresiva, habla sobre una enfermedad vascular de las plantas que se caracteriza porque los tejidos se secan progresivamente desde la punta de las ramitas y las ramas hacia abajo, que es causada por parásitos. Para mí que los parásitos fue aquella entidad que cuida sus cables y no les importa la naturaleza, y acerca a la falta de humedad que pueda tener, pues existe algún plan de regadío para que estas plantas no sufran de ello?? Bueno, etc. Quizás lo mejor que hubieran podido hacer es tratar de recuperar y curarlo de esa enfermedad. que los parásitos son esos que andan cortando las ramas de todo los árboles de la ciudad”, escribió el usuario identificado como J GV.

Sin embargo, hasta el momento se espera algún pronunciamiento de la fiscalía especializada en medio ambiente para deslindar algún daño ambiental.

(Textos y fotos enviados por José Penadillo mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).