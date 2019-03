Los Olivos: mujeres caen en hueco y desaparecen [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano que se ha identificado como Sr. Benites, reportó que en el distrito de Los Olivos dos mujeres cayeron en una obra que no contaba con mallas de seguridad.

Según las declaraciones brindadas por el denunciante,el hecho ocurrió el 19 de marzo, cuando dos mujeres se encontraban transitando por la vereda de la calle Río Santa Rosa. Cabe resaltar que, hasta el momento no se conoce con certeza la empresa encargada de las reparaciones.

“En el condominio de Las Torres de Los Olivos, pasó un accidente, están haciendo trabajos y no colocan mallas de seguridad y también contamina todos los edificios con polvo de las obras que realizan más de un mes. Esto pasó hace aproximadamente 5 días, igual la empresa genera polvo no es capaz de mitigar echando agua y el tema de mallas, por partes no hay seguridad, es un riesgo para los transeúntes, el hueco es de aproximadamente unos 2.5 metros de profundidad”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

En el video enviado a la sección de Reportero Ciudadano, se puede observar que, en un primer momento, la mujer se encontraba caminado por la vereda, que no tenía ningún aviso o malla de seguridad que pudiera prevenir que no se podía transitar por el lugar, y cayó en el orificio hasta desaparecer de la imagen. Minutos después, otra fémina cayó mientras su acompañante la observaba atónito.

Ante la denuncia, una reportera de la sección se comunicó con una de las posibles empresas encargadas para que investigue el caso.

(Textos y fotos enviados por Sr. Benites mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).