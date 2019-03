¿Es bueno ser vegano? Conoce las razones para no serlo

Luego de la difusión de una noticia, en la que se veía a un blogguer vegana internacional comiendo pescado, aduciendo que era por su salud al presentar Candidiasis, sobre crecimiento bacteriano en intestino delgado y falta de periodo por dos años, expertos en nutrición responden si ser vegano es bueno o malo.

La nutricionista Claudia Agüero afirmó que organismo necesita de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales para vivir.

“Nuestro organismo necesita todos los macro y micro nutrientes como las proteínas (pollo, res, huevo, lácteos, semillas, menestras, frutos secos, etc.), Carbohidratos (avena, arroz, pasta, papa, camote, yuca, etc.) Grasas (coco, semillas de girasol, frutos secos, palta, etc.) vitaminas y minerales ( frutas, verduras, semillas, etc.”, aseguró la especialista.

La experta explica que sin importar qué postura sigas en tu alimentación debes tener en cuenta que todo alimento natural siempre será mejor y que se debe evitar lo productos industrializados, ya que emplearán azúcar, grasa saturada o hidrogenada, aditivo, colorante, espesantes y demás sustancias dañinas.

Asimismo, asegura que comer verduras es una obligación para todos. Son la mejor fuente de minerales, fibra y agua. Mejoran el metabolismo. Rechaza las dietas estrictas por los que recomienda seguir una que permita un balance en todos los alimentos.

“No existe ayuno de más de un día que pueda ser saludable para una persona activa. Las dietas detox no adelgazan y no cumplen con el requerimiento mínimo vital de macro y micronutrientes. Seguir una dieta crudivegana en un país lleno de Helicobacter Pylori (bacteria causante de la gastritis que está en alimentos crudos) puede resultar terrible”, comentó la nutricionista.

Finalmente, recomendó no asesorarse con veganos bloggers o los coaches.

“Recuerda que aprender la relación bioquímica de los alimentos en el cuerpo no se estudia en sólo unos meses.”, asegúrate con un nutricionista profesional.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).