Breña: hombre fue atropellado tras intentar cruzar la pista por zona prohibida [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, la ciudadana Karla reportó que en el distrito de Breña, un accidente de tránsito alarmó a los peatones que se encontraban por el lugar.

Según las declaraciones de la ciudadana, el hecho ocurrió hoy 23 de marzo a las 7:20 de la mañana, aproximadamente, en la cuadra 7 de la avenida Brasil, frente al Centro Comercial “La Rambla” cuando un hombre habría intentando cruzar la vía por una zona prohibida, por lo que su imprudencia lo llevó a que un bus lo atropellara.

Tal como se observa en las imágenes, hay decenas de personas aglomeradas al rededor del joven que se encuentra herido. Mientras que metros más allá está el bus que lo habría atropellado.

“Toda la vida es lo mismo, las personas no entienden. No es por la culpa de los buses, son los propios peatones. Los que lo están ayudando son los señores que trabajan en una construcción. No puede ser que expongan su vida por cruzar así. Incluso a han roto lo fierros amarillos para poder pasar por ahí. Vivo 2 años aquí y van 4 atropellados, 3 muertos y este que es el único que está consciente”, manifestó la usuaria en los videos enviados a nuestra plataforma de denuncia.

La ciudadana pide que las autoridades arreglen los fierros para que los peatones no puedan cruzar y también recomendó que los transeúntes tengan mayor consciencia vial y que no expongas sus vidas por querer cortar el camino.

(Textos y fotos enviados por Karla mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).