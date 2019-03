Usuarios reportan falta de buses en estación del Metropolitano

Por intermedio del WhatsApp de La República, el ciudadano César Reynoso reportó largas colas de pasajeros en la estación Uni - ubicada en la intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Eduardo de Habich en el límite de los distritos de Rímac y San Martín de Porres - del servicio de Metropolitano por la falta de buses con dirección al Sur.

Este jueves por la mañana, el usuario indicó que la personas esperando tomar un bus del Metropolitano de Lima llegan hasta afuera de la estación, generando el malestar entre los otros pasajeros, quienes debieron esperar durante varios minutos.

Reynoso ha compartido imágenes de las personas que están esperando a las unidades de transporte público. Muchas de estas incluso se encuentran expuestas a poder sufrir un accidente de tránsito, ya que las largas colas se han extendido hasta afuera de los locales.

“Por tercer día consecutivo no vienen unidades a la estación Uni. No regresan unidades del Sur, la estación completamente llena. Ayer escribí al Twitter del Metropolitano pero nada”, comentó.



Según el ciudadano esto se debe a una vía bloqueada que no permite el tránsito normal de los vehículos. La situación provoca que los pasajeros deban esperar alrededor de 45 minutos.



“Lo que sucede es que en la vía de Metropolitano que vienen de Sur a Norte los bloquean los carros y omnibus que van de San Martín de Porres por el parque del trabajo al Rimac”, comentó.

Esta denuncia se suma a la ya realizada el pasado martes 19 de marzo por los usuarios de las redes sociales. Ellos indicaron que varios pasajeros se peleaban y empujaban para lograr entrar a uno de los buses.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).