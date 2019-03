¿Cómo cuidar a pacientes hipertensos?

La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste en el aumento de la presión arterial. Para el cardiólogo, Marco Almerí, los hipertensos deben tener el cuidado de tomar su medicación según indicación médica, consumir una dieta baja en sal, evitar el consumo de café, gaseosas, bebidas energizantes y alcohol. Y los que padecen obesidad acudir con el cardiólogo para una evaluación cardiovascular, realizar tratamiento médico y nutricional para alcanzar un peso óptimo.

Asimismo – según las recomendaciones del experto – si usted es hipertenso, diabético, adicto al cigarro o padece de dislipidemia (colesterol o triglicéridos alto), es obeso o antecedente hereditario de enfermedad arteria coronaria, debe acudir a realizar un chequeo cardiovascular periódico, realizar cambios en el estilo de vida.

“De cada cuatro personas, dos están con sobrepeso y; en el caso de los niños, de cada cuatro, tres tienen este problema. Un infarto, un paro cardíaco, le puede dar a cualquier edad”, comentó.

Por ello recomienda tener una vida sana, comer verduras, no muchas carnes rojas; y hacer ejercicio, no solo caminar, además de no abusar del café.

“Dos tazas al día ya es demasiado. Tampoco se debe fumar, controlarse la glucosa en la sangre, evitar el sobrepeso, en el caso del hombre, su abdomen no debe superar los 112 centímetros, y en las mujeres 98. Y, sobre todo, evite el estrés”, agregó.

