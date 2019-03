Piden apoyo para hombre extranjero que sufrió accidente de tránsito

Por intermedio del WhastApp de La República, una ciudadana venezolana solicitó apoyo para salvar la vida de su esposo debido a que tiene graves fracturas luego de sufrir un accidente de tránsito cuando trabajaba repartiendo comida en una motocicleta.

El joven identificado como Óscar Guerrero permanece en una cama hospitalizado en el hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. Debido a la falta de dinero y a que no cuenta con seguro del Estado o el programa SIS, no pueden operarlo. Esta situación preocupa a su esposa ya que en caso esperan mucho tiempo, no sabe si podrá caminar con normalidad.

“Estoy atravesando una penosa situación con mi esposo, por motivo de un accidente de tránsito donde se ve sumamente afectada su pierna derecha. La operación es de emergencia pero por falta de dinero para costear los gastos, lo tienen a un lado mientras se consigue lo que su operación requiere. Mi esposo no cuenta con seguro (SIS) y los gastos hospitalarios van avanzando y yo voy costeando y pagando recetas diarias de medicamentos necesarios para el dolor”, comentó Airian Tirado a La República.

Ella necesita apoyo - ya que se encuentra sola en el Perú con una menor de 4 años de edad - por parte de un centro médico particular para realizar las resonancia, la cual no pueden realizarle en el hospital. En caso, desean apoyarla con ayuda para conseguir el SIS o los medicamentos que se requieren comunicarse con ella al número 955 129 403.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).