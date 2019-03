Maltrato animal: captan a mujer golpeando a un perro con un palo [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana quien ha preferido mantener su nombre bajo reserva, reportó el maltrato que sufre un animal en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según las declaraciones de la denunciante, una amiga muy cercana suya desde hace varias semanas escucha al can llorar, sin embargo, no encontraba pruebas para poder verificar que sería por maltrato.

“Se trata de su vecina hace tiempo tenían sospechas, pero no habían pruebas hasta que lograron treparse por el techo y grabarlo, se necesita apoyo para este perrito. La dirección Jr Paruro, Virgen de Lourdes, nueva esperanza Villa María del Triunfo. No es la primera vez que se escucha llorar al perro como si lo maltrataran, pero no se podía grabar”, escribió la ciudadana a nuestra plataforma de denuncia.

En el video se puede observar al perro en una escalera, mientras que una mujer está a su lado golpeándolo en 3 oportunidades con un palo. Al finalizar, el can huye.

Ante el hecho, las denunciantes manifiestan estar cansadas del maltrato que recibe la mascota y piden ayuda a los grupos de animalistas y a las autoridades para poder rescatarlo del lugar, dado que considera que la dueña no le da la calidad de vida que la mascota necesita y merece.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).