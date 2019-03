San Luis: comerciantes se ven afectados por cierre de av. Circunvalación [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como David manifestó que en el límite del distrito de La Victoria con San Luis, en la avenida Circunvalación con la Av. Nicolás Arriola, la paralización de las obras vienen perjudicando a los comerciantes de la zona.

A pesar de que el día 7 de marzo, los ciudadanos realizaron reclamos para que se aperture la vía, el tramo que se encuentra debajo del puente continúa cerrado y eso ha perjudicado a otros grupo de comerciantes.

“Se puede ver que ya abrieron el doble sentido de circunvalación con rumbo a Ate, pero no debajo de este puente y como pueden ver, los taxistas informales obstruyen la salida hacia el Mercado de Frutas. Estamos viendo que no pueden bajar para la Av. Arriola porque esta obstruido y abajo del puente está todo obstruido. Sedapal no hace ningún trabajo, sino que ignora el requerimiento de la empresa que ha hecho el puente. Los que pagamos nuestros puestos no estamos vendiendo, estamos perdiendo”, manifestó el ciudadano en video.

El día 6 de marzo, David afirmó que la obra se ha debido inaugurar hace algunas, sin embargo hasta el momento los ciudadanos se ven afectados por el retraso. Piden que puedan dar una solución a la situación lo más pronto posible, dado que se ven sumamente perjudicados.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).