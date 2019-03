Magdalena del Mar: reportan quinto medidor eléctrico instalado en vereda

Por intermedio del WhatsApp de La República un ciudadano denunció como es que otro medidor de luz instalado en la vereda del distrito de Magdalena del Mar es considerado un peligro para la seguridad de cientos de peatones que transitan por el cruce del jirón Bolívar con Gonzales Prada, en la mencionada jurisdicción.

Según relató la ciudadana, cuando caminaba por las calles ya mencionada logró darse cuenta como es que existe otro muro de construcción en medio de la vereda en el distrito. Asimismo aseguró que a pesar de reportar el caso ante los serenos municipales, no se ha retirado la estructura.

“Me doy con la sorpresa de un quinto medidor en la vía pública, esto es Jirón Bolívar cruce con Gonzales Prada. Me dirigí a serenazgo a que realicen la verificación y me dijeron que tenía autorización Municipal y que la orden era no intervenir”, indicó la ciudadana.

Tal como se muestra en la fotografía enviada por la familia Robles, la estructura luce en medio de la vereda de la vía peatonal. Esta que se encuentra totalmente construida y hasta pintada de un color claro. Ello perjudica considerablemente la libertad con la que los peatones caminan.

Según el ciudadano, este sería el quinto medidor de luz instalado en zonas peatonales del distrito. De acuerdo al testimonio, esta estructura podría provocar fatales accidentes, sobre todo en niños.

Ante ello, el ciudadano hace un llamado a las autoridades municipales, para que así el personal intervenga y dé una solución inmediata para retirar la estructura de concreto, la cual no sería la primera vista en el distrito.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).