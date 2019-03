San Juan de Lurigancho: buscan a mascota que se encontraba en estación de tren

Por intermedio de las redes sociales, un ciudadano identificado como Manuel Ascarza reportó la desaparición de un can que se encontraba viviendo en una de las estaciones del Metro de Lima que está ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según las declaraciones del usuario, el can se encontraba en la estación Los Jardines y este al verlo algunos días en el lugar, buscó los medios para poder ayudar a la mascota. Sin embargo, cuando regresó al tren, no lo encontró.

“Pido ayuda para las medicinas de un perrito negro, está en la estación de tren Los Jardines en SJL, le lleve comida y agua, pero no come. Fui a la veterinaria y me quieren cobran mucho”, escribió en un primer momento Ascarza.

Unos días después se comunicación con el diario La República a través de las redes sociales para solicitar apoyo para encontrar al can, ya que no se encontraba en el lugar y sus dueños habían aparecido.

Estoy de pasada por Lima, estoy en San juan de Lurigancho y al tomar el servicio de tren vi a este perrito que estaba en la estación, se encontraba mal a simple vista. Así que intenté llevarlo a la veterinaria, pero me querían cobrar mucho. Entonces decidí publicar por ayuda y apoyo para costear los gastos y apareció una señora diciendo que era su perro. Al día siguiente fuimos a buscarlo, pero el perrito ya había desaparecido del lugar. Ahora lo estamos buscando para ver por su salud ya que desapareció y está mal. Necesita ayuda”, escribió el ciudadano.

El can de color negro y de gran tamaño, tal como se observa en la fotografía.

Si usted tiene alguna información que se útil para dar con sus paradero y poder ayudarlo, puede comunicarse con Manuel Ascarza al 984 758 500.

