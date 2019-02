SJM: buscan hogar para mascota a fin de evitar que le apliquen inyección letal

Por intermedio de las redes sociales, Deysi Galvez reportó la situación en la que se encuentra Tobías, un can que vive en San Juan de Miraflores, pero está al punto de ser dormido por sus dueños debido que no tienen pueden tenerlo por más tiempo con ellos.

Según el escrito publicado en Facebook y la información brindada por el WhatsApp de La República, Deysi se encuentra buscando un lugar donde puedan acoger al can desde hace un tiempo pero no obtiene respuestas positivas y ahora solo le queda un día para poder salvar la vía de la mascota.

“Muy triste. Busque ayuda para salvarlo, pero me fue imposible, mañana lo duermen sus dueños. Ya no sé ni que puertas tocar para pedir ayuda ya que yo no tengo lugar para llevarlo. Solo Dios sabe que hice hasta lo imposible por que no pasara...mi pobre Tobias”, escribió la usuaria en su perfil de Facebook.

Tobías es un can de raza mestiza, su pelaje es de color negro, tiene ojos marrones y está en espera de una familia que lo pueda adoptar. Las personas que vienen buscando un lugar para él, se encuentran desesperadas ya que no quieren que lo duerman.

Si usted puede brindarle un hogar al can, puede comunicarse con Deysi al número 918511165.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).