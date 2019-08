Ate: denuncian arrojo y quema de basura en frontis de hospital [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano denunció que en el distrito de Ate Vitarte los vecinos se encuentran alarmados debido a la excesiva contaminación que se da por la basura roseada en las calles.

Según las declaraciones brindadas por el denunciante, el hecho ocurre en el frontis del Centro de Salud Fortaleza, ubicado en la calle Marte, en donde a diario decenas de personas dejan basura en el lugar, la cual es quemada por las noches.

Tal como se aprecia en las imágenes, el frontis del Centro de Salud se encuentra completamente lleno de desperdicios.

“Es increíble que en un hospital haya tal inmenso montículo de basura, allí es pan de cada día, ver gente dejando su basura, tirando su desmonte, sus colchones y muebles que ya no usan, etc. Esta gente viene de todos lados con camiones a tirar desperdicios, muebles viejos y si te atreves a llamarles la atención, te hacen la bronca, siempre sale uno perdiendo con esta gente violenta y contaminadora. Como dije antes Ate es un distrito donde la gente puede hacer lo que le da la gana, sin consecuencias.Y la municipalidad ni el mismo hospital hacen absolutamente nada y esto no es de ahora, esto tiene años. Pero a pesar de mis esfuerzos todo va de mal en peor. Cada vez más gente se esta a acostumbrando a botar su basura”, escribió el usuario a la sección de Reportero Ciudadano.

Asimismo, el denunciante afirmó que ese no es el único problema que se presenta en la zona, dado que la basura es quemada por los ciudadanos y estos piden ayuda a las autoridades.

“Si el Municipio no recoge la basura, algunos malos vecinos la queman, causando más contaminación. Pero en donde estamos. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? Porque el municipio o el hospital no hacen algo de una buena vez, si plantaran arboles y gras estoy segura que la gente ya no contaminaría”, afirmó el ciudadano a nuestra plataforma de denuncia.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).