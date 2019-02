SJM: canchas de fútbol son utilizadas como estacionamiento de buses

Por intermedio de las redes sociales, una ciudadana identificada como Marlene Vivar denunció que en el distrito de San Juan de Miraflores, las canchas de fútbol han sido ocupadas como estacionamientos para buses.

Según las declaraciones publicadas por la usuaria en Facebook, la cancha de fútbol que lleva el nombre de Paolo Guerrero ubicada en el Km 14.5 de la Panamericana Sur, se encuentra invadida por grandes vehículos, lo cual mantiene incómodos los vecinos y jóvenes del lugar.

“Señores de San Juan de Miraflores, esto ya es el colmo, encima que no nos dejan jugar, estos señores ya se adueñaron de la cancha de Paolo Guerrero que está justo al frente de la caseta de América. No nos dejan jugar y encima nos cobran. Ellos se creen los dueños, tienen candado y duermen ahí. Por último, están haciendo parrillada. Ya nosotros no podemos hacer nada. Hemos mandado nuestras quejas a la municipalidad y nadie nos da razón. Es una pena que meses anteriores esta canchita era todo alegría, muy limpio y bien cuidado donde todos los vecinos disfrutaban de deportes. Además, los niños entrenaban y ahora ya ni eso porque estos señores son dueños”, escribió Marlene en la publicación.

Tal como se observa en las imágenes, los buses se encuentran en todo el lugar, el cual luce descuidado y con las plantas secas. Por ello, los ciudadanos piden que las autoridades tomen las medidas correspondientes y recuperen los lugares deportivos que sirven para que los jóvenes, adultos y niños pueden desarrollarse libremente.

