Buscan hogar para mascota que fue atropellada y quedó parapléjica [FOTOS]

Por intermedio de las redes sociales, una ciudadana identificada como Pathy Zapata hizo público el caso de Yuri Ynga quien se encuentra en busca de un hogar para Firulais, un can que rescató de la calle.

Según lo escrito por Zapata en Facebook, Ynga, quien es conductor de un servicio de taxi por aplicación, traslada al can, que quedó parapléjico luego de un accidente, en una caja debido que no lo puede dejar en su domicilio.

“Me dijo que lo encontraron en la calle atropellado y muy mal herido. Intentó de todas las formas salvarle la vida, lo llevó a muchos veterinarios pidiendo ayuda, pero muchos se negaron. Aún así pudo ayudarlo con lo poco que tenía, sin embargo, el perrito quedó parapléjico ya que las patitas de atrás no le respondían más. Quisieron darlo en adopción, pero nadie lo recibía. Por eso, se quedó en casa de su hija que tiene 3 perros grandes pero hace unos días le dijo q ya no podía quedarse más con el y el Sr. Yuri decidió llevárselo. A pesar de vivir solo en un cuarto donde no aceptan mascotas, se lo llevó y se queda con él ahí y cuando tiene que trabajar lo lleva en esta cajita de cartón”, explicó la usuaria en la publicación de redes sociales.

Asimismo, en el mismo texto se explica que Yuri ya no puede tener por más tiempo a la mascota y se encuentra en busca de un hogar en donde lo puedan querer y darle el trato que se merece.

“Por favor les pido de corazón puedan ayudarme a buscar hogar para Firulais créanme que él y el señor Yuri le estarán eternamente agradecidos, pueden llamarlo al 927 387 713 o escribirme a mi directamente y yo le haré saber”, escribió la usuaria quien aparece como Zapata Pathy en la red social.

Si usted puede brindarle ayuda a Firulais y a Yuri, puedes comunicarte a los números colocados más arriba. En caso contrario, piden hacer viral la publicación para poder encontrar a alguien que pueda acoger al can.

