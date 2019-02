Ayacucho: pasajeros salvan de morir tras incendiarse bus en el que viajaban [VIDEO]

Un grupo de pasajeros que viajaban desde Lima salvó de morir luego de que el bus de la empresa Antezana en el que viajaban se incendiara en plena carretera de Ayacuho.

El hecho habría ocurrido esta mañana, en la ruta de Huanta, cerca de las ruinas de Pikimachay, distrito de Pacaycasa.

Según fuentes policiales, el bus de la empresa Antezana Hermanos de placa A1N -957 habría sufrido un desperfecto en el sistema eléctrico, lo cual originó que la unidad se incendie cuando transitaba en plena vía vehicular.

Los pasajeros, quienes pasaron momentos muy trágicos, tuvieron que bajar de la unidad y rescatar sus equipajes, hasta que bus terminó consumido por las llamas.

En el vídeo enviado por intermedio del WhatsApp de La República, el vehículo se ve lleno de llamas, mientras que los pasajeros huyen de la zona por temor a que el combustible termine haciéndolo explotar.

Al lugar del incidente llegó el personal de la compañía de bomberos de Ayacuho y Huanta, quienes, con el apoyo de la Policía Nacional, controlaron el siniestro.

El conductor de la unidad, quien no ha sido identificado no quiso hablar sobre lo ocurrido, sin embargo, agradeció que el hecho no haya ido a mayores.

(Texto y fotos enviados por Luis Mancilla mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).