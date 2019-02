Metro de Lima: usuarios reportan falta de servicio por corte de energía [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, algunos usuarios reportaron que las estaciones del Metro de Lima se encuentran abarrotadas de personas debido a una falla en el servicio por un corte de energía eléctrica.

Según versión brindada por los denunciantes, quienes se encuentran en las estaciones, el servicio se paralizó dado que habría ocurrido un corte de luz en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Corte de luz en las estaciones. Desde las 7:30 que está funcionando con un generador, no están pasando las personas y ya hay cola en todas las estaciones. Desde la estación Cabitos, en la que he estado. Luego me fui la de Ayacucho y ahora a la de Jorge Chávez las colas están aumentando y nos está avisando a la gente a tiempo para que podamos tomar una unidad de servicio público y nos traslademos a nuestras casas”, informó una de las usuarias identificada como Diana.

Asimismo, en las otras estaciones se presentaron problemas similares. Los ciudadanos informaron que en Angamos el lugar se encuentra a oscuras debido a la falta de energía eléctrica.

“La estación de Cabitos está aglomerada y la de Ayacucho también esperando a que se restablezca el servicio, pero en Angamos dicen que no saben hasta cuándo será la falta de servicio”, afirmó Janeth Herrera quien dice ser una usuaria frecuente del Metro de Lima.

En este sentido, las personas que se encuentran en el lugar recomiendas a los demás ciudadanos tomar las medidas pertinentes y evitar viajar en el servicio hasta que se restablezca por completo.

(Texto y fotos enviados por Janeth Herrera y Diana mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).