Recompensarán con pasajes a la Copa América a quien encuentre a mascota [FOTOS]

La familia de la mascota de 7 años de edad se encuentra muy triste y preocupada desde el pasado viernes 11 de enero a las 9 de la mañana cuando ‘Dubby’ desapareció de la zona de Los Viñedos, en el distrito de Surco.

Según comenta la dueña del perro que va cumplir un mes de perdido, él desapareció cuando la persona encargada de cuidar su casa, lo soltara.

“La señora que contrate para que me ayude en hogar lo soltó aún diciéndole que tenga mucho cuidado con mi bebé. No puedo entender que para muchas personas los perritos sean unos simples animales, pero el es parte de mi familia; es un hijo más para mi. Me siento realmente mal al ver que siguen pasando los días y no tengo ninguna noticia de él”, comentó la dueña de ‘Dubby’.

Asimismo temen que la mujer, quien no volvió a ser vista luego de la desaparición de la mascota, se haya llevado al can.

“Todos me dicen que probablemente la señora se lo llevo, porque inexplicablemente desapareció. Salimos a buscar por todas las zonas aledañas con carros y no lo encontramos. Mi familia realmente está devastada”, escribió a nuestro portal de denuncias.

La dueña, quien teme que su mascota se encuentre mal de salud por la falta de sus medicamentos, ofrece como recompensa un pasaje doble para ir a la Copa América, a la persona que encuentre con bien a ‘Dubby’.

Tal como se aprecia en la fotografía, el can es una can de raza Schnauzer mediana de color sal y pimienta, pelo corto. Tiene ojos medianos de color negro y lleva una correa color marrón.

Para brindar cualquier información que se tenga, se puede comunicar vía telefónica o al WhatsApp 943 651 392 o al 928 890 085.

(Textos y fotos enviados al WhatsApp de La República 941 000 000).