Denuncian agresión a pasajera en el Metropolitano [VIDEO]

Mediante las redes sociales, una ciudadana denunció de manera publica la agresión recibida por parte de una mujer, dentro de los buses Metropolitano de Lima.

El hecho ocurrió hoy, miércoles 6 de febrero en un vehículo del mencionado medio de transporte. Según la denunciante, la riña habría comenzado cuando ella le reclamó a la supuesta agresora por golpearla en la barriga.

“Una señora, al parecer extranjera, me agredió esta tarde en un bus del Metropolitano. La mujer de aproximadamente 80 años empezó a insultarme y agredirme cuando le dije que tuviera cuidado con su codo porque me había golpeado fuerte el estómago. En ese momento, ella empezó a insultarme con palabras subidas de tono, no contenta con eso me amenazó con pegarme y me agredió. Me agarro del brazo y empezó a arañarme. Luego de unos segundos, los usuarios exigían que se bajara, pero hizo caso omiso”, escribió la ciudadana en las redes sociales.

En el material audiovisual se puede observar que las personas están atónitas ante los gritos de la señora, quien le pide a la joven que deje de grabar. Debido a la continuidad del vídeo, la mujer la agarra fuertemente del brazo.

La ciudadana, quien se encuentra consternada por la agresión ha manifestado que no sería la primera vez que la mujer mayor realiza esta clase de riñas en el servicio del Metropolitano.

“Tengan cuidado con esa señora, porque según algunas personas, es conocida por hacer agredir en el Metropolitano”, afirmó.

