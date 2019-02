Cercado de Lima: cachineros invaden nuevamente calles de Urb. Manzanilla [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como José Gamarra reportó nuevamente que en el Cercado de Lima existe una situación controversial entre residentes y ambulantes.

Según el denunciante, en la urbanización Manzanilla viven una situación de completo caos. La congestión vehicular, la basura en las calles y la excesiva bulla se han convertido en una rutina en el mencionado distrito.

Cabe resaltar que José Gamarra ha presentado más de 7 denuncias en contras de los cachineros que invaden la Urb. Manzanilla, sin embargo, hasta el momento no se resuelve el problema.

“Siendo las 09:00 del día domingo 03 de febrero, podemos apreciar como los cachineros se adueñan cada vez más de las calles de esta parte de Lima. Se ven venir a la PNP de tránsito y no hacen nada por erradicarlos de la vía, a pesar de que está declarada como zona rígida. No vemos a miembros de serenazgos y nos imaginamos que es, porque no tienen autorización de hacerlo. ¿Hasta cuándo Manzanilla debe soportar el abuso que cometen los cachineros? ¿Hasta cuándo vamos a esperar la intervención de la Municipalidad de Lima?”, escribió Gamarra a nuestra plataforma de denuncia.

Los moradores del distrito se encuentran consternados ante la inoperancia de las autoridades, por ello piden que se pueda solucionar lo más pronto posible el problema.

(Textos y fotos enviados por José Gamarra mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).