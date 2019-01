Áncash: ciudadanos piden ser reubicados por huaicos en Caraz [FOTOS]

Por intermedio de las redes sociales y el WhatsApp de La República, una ciudadana identificada como Shirley Ibañez manifestó la situación en la que se encuentran los residentes de Caraz.

Después de un huaico arrasara con gran parte de la infraestructura de la ciudad, los moradores se encuentran en espera de ayuda por parte de las autoridades del lugar y del departamento de Áncash, al cual pertenecen.

Tal como se observa en las imágenes, los puentes, casas y avenidas se encuentran colapsadas debido al desborde del río Llullan y a las fuertes lluvias que se presentaron la noche de ayer, 23 de enero, por más de 4 horas.

“Pedimos ayuda a las autoridades, por favor. Hay viviendas cerca al río, y no tenemos donde evacuarnos. Como se ve en las imágenes fue muy fuerte el huaico. Además, no contamos con agua y no sabemos que pueda ocurrir más tarde”, escribió Ibañez a la nuestra plataforma de denuncia.

Asimismo, los moradores temen que esta noche vuelva a llover y que se produzca un hecho similar, pero que ahora cause una situación mucho peor. Ciudadanos piden ayuda y que se les pueda reubicar hasta que se regularice el clima.

(Texto y fotos enviados por Shirley Ibañez mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).