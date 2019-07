Vecinos de San Juan de Lurigancho continúan sin agua tras 15 días

Los vecinos de la urbanización Manco Capac II, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) están preocupados porque pese al anuncio de restablecimiento del servicio de agua potable para el miércoles 23 de enero, hasta el momento no cuentan con el vital elemento.

Por intermedio del WhatsApp de La República, más de un vecino reclamó por la falta de agua en sus casas. Responsabilizaron a la empresa Sedapal debido a que no han cumplido con restablecer el tan ansiado servicio básico, en la fecha comunicada.

“Vivo en la urbanización Inca Manco Capac II etapa y hasta el momento no contamos con agua. Nos dijeron que el miércoles se restablecería el servicio sin embargo en mi zona no se ha restablecido. Y no solo en mi zona ya que nadie, según el grupo San Juan de Lurigancho oficial tiene agua en sus casas”, comentó un denunciante mediante nuestro portal digital.

Asimismo indicó que todos los vecinos están indignados ya que más deben juntar agua en cisternas.

Asimismo, otra de las personas afectadas indicó que la avenida Wisse y la avenida Santa Rosa deben comprar agua para subsistir debido a la falta de este servicio.

“En SJL en la zona de Manco Inca, el Jr las Galitas y la avenida Wisse no hay agua. Comprar agua todos los días sale más caro que pagar el recibo de forma mensual”, indicó el ciudadano mediante el WhatsApp de La República.

Asimismo, en el Jr. Las Gemas de la Urb. La Huayrona, la señora Zoila Cabrera Vásquez reportó que en su zona no hay agua desde hace 12 días.

"Estamos sufriendo por el servicio de agua son 12 días que estamos así y es desesperante por que el agua es indispensble para nuestro uso. Es mortificante escuchar las promesas de reponer el servicio de agua por parte de Sedapal", escribió la ciudadana.

Ante esta situación, el ciudadano solicitó que se de una fecha para el restablecimiento del servicio, ello con la finalidad de evitar que se propaguen enfermedades.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).