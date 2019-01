Callao: buscan a mascota que lleva más de un mes desaparecida

Dumbo es un can de raza mestiza que se perdió el día 20 de diciembre del 2018 en la primera cuadra de la Alameda de los Misioneros en el Callao. Por ello, sus dueños se han comunicado a través de las redes sociales para poder hacer pública su búsqueda.

Camila Romero ha manifestado a la sección de Reportero Ciudadano la angustia en la que se encuentra ella y su familia a raíz de la desaparición del perro.

“Desde el día 20 de diciembre, mi hijo de 04 patas, Dumbo, se perdió. No sabemos nada de él, salió como todas las mañanas, pero no regresó. Desapareció por las inmediaciones de la primera cuadra de la Alameda de los Misioneros en el Callao. Mi familia se encuentra muy triste por no saber nada de él”, escribió la usuaria a nuestra plataforma de denuncia.

Tal como se ve en la fotografía, Dumbo es un can de tamaño grande, su pelaje es mostaza y muy cortito, tiene las orejas en punta y el hocico grande.

Los dueños del can han ofrecido una recompensa para las personas que tengan alguna información que les sirva para encontrar a Dumbo.

En este sentido, cualquier noticia que se tenga, se puede comunicar con Camila Romero vía telefónica o al WhatsApp 960800596/ 960167609.



