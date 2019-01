Mascota permanece encerrada en un pequeño balcón en Breña [FOTOS Y VÍDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano denunció el terrible maltrato que viene recibiendo una mascota, dentro de un edificio de Breña.

Según indicó el denunciante, el can que tiene un gran tamaño permanece día y noche en condiciones insalubres, sin comida, sin cama y dentro de un balcón menor de 2 metros. Tal como se aprecia en las fotografías enviadas, el can no tiene comida y el lugar donde vive luce sucio y hasta roto.

El hecho que ha indignado a los vecinos ocurre en un edificio multifamiliar ubicado en el jirón Pucallpa 251, a la altura del óvalo Pedro Ruiz, en el distrito de Breña.

Para la persona que nos hizo llegar la denuncia, esta situación pone en riesgo la salud del animal ya que no cuenta ni siquiera con el cuidado mínimo requerido.

“Este vecino tiene una mascota y la tiene en estado total de abandono. El perro está todo el día expuesto al frío, viento, sol y sin agua. En un ambiente de dos metros por uno. Como verán en las fotos, el pobre animal está siempre en el mismo lugar con muy poca comida para su tamaño y son sobras las que casi siempre tiene en su plato. No le dan agua y el perro hace sus necesidades dentro de ese ambiente pequeño y generando además un mal olor”, cuestionó el denunciante.

Ante esta situación de maltrato animal, el denunciante solicitó que rescate al can, así como se le brinden cuidados especiales.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).