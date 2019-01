Ciudadanos se quejan por griterío y alboroto en la vía pública [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, el ciudadano que prefirió mantener su nombre bajo reserva, denunció una situación que molestó a los vecinos del distrito de Surco.

Según el usuario, el día de hoy, 10 de enero, a las 3 de la mañana, un grupo de personas se habrían acercado hacia la calle que se encuentra frente a su domicilio, ubicado en la zona de La Virreyna, para libar bebidas alcohólicas.

“Aparecieron un grupo de jóvenes en auto con equipo de música a todo volumen que no dejaban dormir. El serenazgo vino a la hora, tuve que salir de mi casa dándoles el alcance cuando llegó al lugar e indicarle que no dejaban dormir. Se les indicó que no era hora para celebrar ni el lugar correcto y claro también estaban bebidos todos esos jóvenes incluyendo una o dos damas, de las cuales una indicaba que vivía en mi casa. Ella estaba tan borracha que no se había dado cuenta de que casa había salido a darle el alcance a sus amigos”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

El ciudadano manifestó su preocupación por ciertos aspectos que observó en la intervención de serenazgo. Según el denunciante, se presentaron ciertas irregularidades.

“Primero, el serenazgo no le pidió su DNI, cuando indicó que vivía en la casa de enfrente, cuando esto no era verdad; segundo, todos los integrantes de ese grupo estaban en estado etílico y los dejo ir sabiendo que eran un peligro en la pista, por lo menos debió pedir apoyo de la policía. En tercer lugar, el serenazgo comentó que su tardanza se debió porque hay nueva alcaldía y han despedido a varios miembros de serenazgo”, señaló el usuario.

Los vecinos se preguntan si se encuentran solos antes las injusticias o desordenen en el distrito. Piden intervenciones más efectivas por parte de los fiscalizadores y encargados de la seguridad ciudadana.

(Texto y fotos enviados anónimo mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).