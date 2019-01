YoDenuncio: vehículo estaciona en área verde en Cercado de Lima

Por intermedio de las redes sociales, la ciudadana Luz Marina Tejeda Horna denunció y mostró su indignación ante el accionar de un conductor, quien sin importarle la seguridad de los peatones estacionó en plena área verde de la Unidad Vecinal #3 en el distrito de Cercado de Lima.

El hecho que tiene como fecha el pasado 23 de diciembre muestra al vehículo identificado con la placa B8J-443 estacionado, en el césped junto a un edificio de la conocida zona.

De acuerdo con el testimonio presentado mediante Facebook por Luz Marina Tejeda Horna, indica que además de ser una grave infracción, atenta contra la seguridad de los peatones.

“El dueño de este auto, hoy en la tarde casi atropella a mi hijo y a mi madre, al intentar ingresar al jardín entre el 45 y 44 para estacionar. No le importó que estuviéramos en la vereda, este individuo, quien estaba con su mujer y su hijo pequeño, no le importó nada y arremetió con su carro. Vino de visita donde el inquilino. Tengan cuidado no se sabe que clase de gente actúa de esta manera”, se puede leer en la mencionada publicación.

La denuncia que se ha replicado en varias páginas de Facebook, son constantes en la sección Reportero Ciudadano. En todos ellos solicitan sanciones duras para estos conductores.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).